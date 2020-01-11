«Интер» согласовал контракт с Эриксеном

Миланскийсогласовал контракт с полузащитником «Тоттенхэма», сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Стороны договорились о соглашении сроком до 2024 года. Миланскому клубу осталось договориться об условиях трансфера с «Тоттенхэмом».

Контракт датчанина со «шпорами» истекает летом 2020 года, и клуб пока не договорился с игроком о продлении. На Эриксена также претендует «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Интер» может подождать, чтобы получить плеймейкера бесплатно, и не вести переговоров с «Тоттенхэмом» о трансфере зимой.

В нынешнем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. 0