ЦСКА отправил Нисимуру в Португалию

договорился со переходе японского футболистав португальский клуб на правах аренды.

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего, сообщает официальный сайт «армейцев». Нисимура провел за ЦСКА 23 матча и забил четыре мяча.

Кроме того, ЦСКА в связи с истечением срока арендного соглашения покинул полузащитник Лукас Сантос, вернувшийся в «Васко да Гама».

Бразилец выступал за москвичей с сентября 2019 года и провел за клуб пять матчей, не отметившись результативными действиями. 0