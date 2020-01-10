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    ЦСКА отправил Нисимуру в Португалию

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    ЦСКА договорился с «Портимоненси» о переходе японского футболиста Такумы Нисимуры в португальский клуб на правах аренды.

    Такума Нисимура
    Такума Нисимура

    Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего, сообщает официальный сайт «армейцев». Нисимура провел за ЦСКА 23 матча и забил четыре мяча.

    Кроме того, ЦСКА в связи с истечением срока арендного соглашения покинул полузащитник Лукас Сантос, вернувшийся в «Васко да Гама».

    Бразилец выступал за москвичей с сентября 2019 года и провел за клуб пять матчей, не отметившись результативными действиями. 0

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