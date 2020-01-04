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    «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком»

    «Севилья» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:1.

    «Севилья»
    «Севилья»

    В составе гостей отличился Андер Капа, а Унай Нуньес стал автором автогола.

    «Севилья» осталась на третьем месте в таблице Примеры, отставая на четыре очка от лидирующей в чемпионате «Барселоны». «Атлетик» находится на седьмой строчке.

    Примера. 19-й тур
    «Севилья» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
    Голы: Капа, 15 (0:1). Нуньес, 60 — в свои ворота (1:1)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Эскудеро, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (де Йонг, 46), Хоан Хордан, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес, 82)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Иньяки Уильямс (Лопес, 73), Кодро (Вильялибре, 70)Предупреждения: Каррису, 31. Капа, 71. Окампос, 77. Лопес, 84. Нуньес, 85. Иньиго Мартинес, 87
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