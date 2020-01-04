«Севилья» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

В составе гостей отличился Андер Капа, а Унай Нуньес стал автором автогола.
«Севилья» осталась на третьем месте в таблице Примеры, отставая на четыре очка от лидирующей в чемпионате «Барселоны». «Атлетик» находится на седьмой строчке.
Примера. 19-й тур
«Севилья» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
Голы: Капа, 15 (0:1). Нуньес, 60 — в свои ворота (1:1)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Эскудеро, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (де Йонг, 46), Хоан Хордан, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес, 82)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Иньяки Уильямс (Лопес, 73), Кодро (Вильялибре, 70)Предупреждения: Каррису, 31. Капа, 71. Окампос, 77. Лопес, 84. Нуньес, 85. Иньиго Мартинес, 87