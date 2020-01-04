«Севилья» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью сиз Бильбао со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Андер Капа, а Унай Нуньес стал автором автогола.

«Севилья» осталась на третьем месте в таблице Примеры, отставая на четыре очка от лидирующей в чемпионате «Барселоны». «Атлетик» находится на седьмой строчке.