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    «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Леванте»

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Леванте» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    Счет в матче на 13-й минуте открыли хозяева — отличился Анхель Корреа. На 16-й минуте Рохер Марти сравнял счет.

    Но уже две минуты спустя Аугусто Фелипе забил победный для «матрасников» мяч.

    Мадридский клуб набрал 35 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сместив «Севилью».

    Примера. 19-й тур
    «Атлетико» — «Леванте» — 2:1 (2:1)
    Голы: Корреа, 13 (1:0). Рохер, 16 (1:1). Фелипе, 18 (2:1)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди (Витоло, 63), Сауль, Эррера, Партей, Мората, Корреа, Жоау Феликс (Варела, 87)«Леванте»: Фернандес, Коке, Тоньо, Кабако, Постиго, Рочина (Эрнани, 72), Кампанья, Радойя (Вукчевич, 85), Барди, Рохер, Майораль (Моралес, 46)Предупреждения: Партей, 27. Рочина, 43. Кабако, 52. Вукчевич, 90+1
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