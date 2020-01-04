«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Леванте»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 13-й минуте открыли хозяева — отличился Анхель Корреа. На 16-й минуте Рохер Марти сравнял счет.

Но уже две минуты спустя Аугусто Фелипе забил победный для «матрасников» мяч.

Мадридский клуб набрал 35 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сместив «Севилью».