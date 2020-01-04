Аппиа покинул пост главного тренера сборной Ганы

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) уволила тренеров всех мужских и женских сборных.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, пост главного тренера мужской сборной Ганы покинул Квеси Аппиа. Он возглавлял команду с 2017 года.

Президент GFA Курт Окраку решил уволить всех тренеров после обвинений во взяточничестве и коррупции, которые прозвучали в документальном фильме-расследовании.

«Футбольная ассоциация Ганы распустила тренерские штабы всех национальных команд. Решение затрагивает как мужские, так и женские сборные. Организация выражает признательность всем тренерам и членам национальных команд за вклад в футбол Ганы. Желаем им всего наилучшего в их начинаниях», — говорится в заявлении организации. 0