«Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером

«Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером

Новое соглашение «бело-голубых» с 48-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.

Альгуасил работал с основной командой в концовке сезона 2017/18, однако в мае 2018 года уступил место Асьеру Гаритано, который был уволен в декабре того же года.

После отставки Гаритано Альгуасил вернулся на должность главного тренера и привел команду к девятому месту в чемпионате Испании в прошлом сезоне.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 31 очко в 18 матчах. 0