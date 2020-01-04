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    «Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером

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    «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Иманолом Альгуасилом.

    Иманол Альгуасил
    Иманол Альгуасил

    Новое соглашение «бело-голубых» с 48-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.

    Альгуасил работал с основной командой в концовке сезона 2017/18, однако в мае 2018 года уступил место Асьеру Гаритано, который был уволен в декабре того же года.

    После отставки Гаритано Альгуасил вернулся на должность главного тренера и привел команду к девятому месту в чемпионате Испании в прошлом сезоне.

    На данный момент «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 31 очко в 18 матчах. 0

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