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    УЕФА назвал сборную открытий Лиги чемпионов-2019/20

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    Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона и составил сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд

    В данную команду попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в турнире, либо практически не появлялись на футбольном поле в прошлых кампаниях.

    Состав символической сборной открытий выглядит следующим образом:

    Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);

    Защита: Ашраф Хакими («Боруссия» Д), Бенжамен Павар («Бавария»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»);

    Полузащита: Сандер Берге («Генк»), Кай Хаверц («Байер»), Дани Ольмо («Динамо» Загреб);

    Нападение: Родриго («Реал»), Эрлинг Холанд («РБ Зальцбург» / «Боруссия» Д), Лаутаро Мартинес («Интер»). 0

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