УЕФА назвал сборную открытий Лиги чемпионов-2019/20

Официальный сайт УЕФА подвел итоги первой половины сезона и составил сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В данную команду попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в турнире, либо практически не появлялись на футбольном поле в прошлых кампаниях.

Состав символической сборной открытий выглядит следующим образом:

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);

Защита: Ашраф Хакими («Боруссия» Д), Бенжамен Павар («Бавария»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»);

Полузащита: Сандер Берге («Генк»), Кай Хаверц («Байер»), Дани Ольмо («Динамо» Загреб);

Нападение: Родриго («Реал»), Эрлинг Холанд («РБ Зальцбург» / «Боруссия» Д), Лаутаро Мартинес («Интер»). 0