«Брайтон» — «Борнмут»: счет матча 2:0, обзор голов

«Брайтон» забил по голу в каждом из таймов
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Подопечные Грэма Поттера уверенно одолели соперника со счетом 2:0, прервав свою серию без побед, которая длилась четыре поединка.
Уже на третьей минуте Алиреза Яханбакш вывел хозяев вперед, а на 79-й минуте Аарон Муй установил окончательный счет.
Таким образом, «Брайтон» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как «Борнмут» опустился на 16-ю строчку.
АПЛ. 20-й тур
«Брайтон» — «Борнмут» — 2:0 (1:0)
Голы: Яханбакш, 3, Муй, 79«Брайтон»: Райан, Монтойя, Данк, Даффи, Берн, Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89), Яханбакш (Альсате, 83), Троссард, Мопе«Борнмут»: Рамздейл, Стейси, С. Кук, Мефам, Рико, Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62), Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)Предупреждения: С. Кук, Биллинг