«Брайтон» — «Борнмут»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 20-го тура английской Премьер-лигипринимал на своем поле

Подопечные Грэма Поттера уверенно одолели соперника со счетом 2:0, прервав свою серию без побед, которая длилась четыре поединка.

Уже на третьей минуте Алиреза Яханбакш вывел хозяев вперед, а на 79-й минуте Аарон Муй установил окончательный счет.

Таким образом, «Брайтон» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как «Борнмут» опустился на 16-ю строчку.