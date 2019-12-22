«Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

Голами в составе победителей отметились Анхель Корреа и Альваро Мората.
За хозяев отличился в добавленное время Марк Бартра.
«Атлетико» поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании (32 очка), «Бетис» — 13-й (23).
В следующем туре мадридцы на своем поле примут «Леванте», «Бетис» отправится в гости к «Алавесу».
Примера. 18-й тур
«Бетис» — «Атлетико» — 1:2 (0:0)
Голы: Корреа, 58 (0:1). Мората, 84 (0:2). Бартра, 90+3 (1:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Тельо, 83), Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Лайнес, 70), Каналес, Фекир, Хоакин, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 60)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Эррера, Партей, Мората, Лемар (Корреа, 57), Жоау Феликс (Льоренте, 89)Предупреждения: Жоау Феликс, 42. Манди, 51. Партей, 55. Мората, 67. Бартра, 80