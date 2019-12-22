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    «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис»

    «Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Бетисом» (2:1) в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    Голами в составе победителей отметились Анхель Корреа и Альваро Мората.

    За хозяев отличился в добавленное время Марк Бартра.

    «Атлетико» поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании (32 очка), «Бетис» — 13-й (23).

    В следующем туре мадридцы на своем поле примут «Леванте», «Бетис» отправится в гости к «Алавесу».

    Примера. 18-й тур
    «Бетис» — «Атлетико» — 1:2 (0:0)
    Голы: Корреа, 58 (0:1). Мората, 84 (0:2). Бартра, 90+3 (1:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Тельо, 83), Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Лайнес, 70), Каналес, Фекир, Хоакин, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 60)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Эррера, Партей, Мората, Лемар (Корреа, 57), Жоау Феликс (Льоренте, 89)Предупреждения: Жоау Феликс, 42. Манди, 51. Партей, 55. Мората, 67. Бартра, 80
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