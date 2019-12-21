АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном», «Ман Сити» примет «Лестер»

С 21 по 22 декабря состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Эвертон» — «Арсенал» 0:0

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» — 0:0.

После 18 матчей «ириски» идут на 15-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков, а «канониры» занимают 9-е место, у них 23 очка.

Ранее стало известно, что в обоих командах в ближайшее время произойдут тренерские перестановки. «Эвертон» заключил соглашение с Карло Анчелотти, а «Арсенал» возглавил Микель Артета.

В следующем туре АПЛ 26 декабря «Эвертон» примет «Бернли», а «Арсенал» в тот же день в гостях сыг

рает с «Борнмутом».

АПЛ. 18-й тур «Эвертон» — «Арсенал» — 0:0 «Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Ивоби (Дженк, 11. М.Кин, 80), Делф (М.Кин, 72), Дэйвис, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Давид Луиз, Сака, Нелсон, Торрейра, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 66), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 78)Предупреждения: Сака, 28. Дэйвис, 45. Сигурдссон, 75. Чемберс, 87. Уиллок, 90+1

«Борнмут» — «Бёрнли» 0:1

В матче 18-го тура АПЛ «Борнмут» на своем поле уступил «Бернли» со счетом 0:1. Единственный мяч на 89-й минуте забил Джей Родригес.

АПЛ. 18-й тур «Борнмут» — «Бернли» — 0:1 (0:0) Гол: Родригес, 89«Борнмут»: Рамсдейл, Фрэнсис, Рико, Мефам, Стэйси, Гослинг, Лерма, Кук (Уилсон, 46), Биллинг (Соланке, 86), Кинг, Фрэйзер«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 65), Вуд, Барнс (Родригес, 75), Макнейл (Брэйди, 82)Предупреждения: Уэствуд, 45+1. Барнс, 56. Макнейл, 56. Рико, 56. Фрэнсис, 61. Хендрик, 62

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» 1:3

В другом матче «Астон Вилла» на своем поле уступила «Саутгемптону» — 1:3.

Дублем в составе победителей отметился Дэнни Ингс, еще один мяч на счету Джека Стивенса. Единственный мяч «Виллы» на счету Джека Грилиша.

По итогам встречи «Астон Вилла» идет на восемнадцатой позиции, а «Саутгемптон» поднялся на семнадцатую строчку.

АПЛ. 18-й тур «Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 1:3 (0:2) Голы: Ингс, 21 (0:1). Стивенс, 31 (0:2). Ингс, 51 (0:3). Грилиш, 75 (1:3)«Астон Вилла»: Хитон, Энгелс, Таргетт, Гильбер, Хос, Хурихэйн (Коджья, 56), Грилиш, Макгинн (Накамба, 8), Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 69), Уэсли«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Ромеу, 77), Хейбьерг, Лонг (Обафеми, 82), Редмонд, Ингс (Адамс, 87)Предупреждения: Уорд-Проуз, 44. Эль-Гази, 67. Коджья, 87

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед» 0:1

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте забил шотландский нападающий «клинков» Оливер Макбарни.

«Шеффилд» одержал победу в третьей игре подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Брайтон» с 20 очками на 13-м месте.

АПЛ. 18-й тур «Брайтон & Хоув» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1 (0:1) Гол: Макберни, 23«Брайтон Хоув»: Райан, Монтойя (Биссума, 56), Данк, Берн, Уэбстер, Гросс (Маррей, 46), Преппер, Д.Стивенс, Муй, Мопей, Троссар (Конноли, 46)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Э.Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд (Бешич, 82), Фримен (Осборн, 53), Ландстрем, Макголдрик, Макберни (Муссе, 63)Предупреждения: Э.Стивенс, 75. Бэшем, 83. Макголдрик, 85. Биссума, 87

«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 1:0

В параллельном матче «Ньюкасл» с минимальным счетом в родных стенах одолел «Кристал Пэлас» (1:0), благодаря голу парагвайского хавбека Мигеля Алмирона на 83-й минуте.

«Ньюкасл» с 25 очками на 9-й строке таблицы АПЛ, а «Кристал Пэлас» с 23 очками на 12-м месте.

АПЛ. 18-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (0:0) Гол: Альмирон, 83«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Лежен, Шер, Манкильо, Дамметт (Йедлин, 90+3), Шелви, Хэйден (Ш.Лонгстафф, 64), Альмирон, Кэрролл, Жоэлинтон (Гэйл, 77)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Макартур (Майер, 86), Маккарти, Куяте, Миливоевич, Бентеке, Айю, ЗааПредупреждения: Альмирон, 83. Шер, 87

«Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» 1:2

В матче 18-го тура АПЛ «Норвич» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

Счет на 17-й минуте открыли «канарейки» — отличился Тодд Кантвелл. «Волки» сравняли счет только на 60-й минуте — гол забил Ромен Сес. А на 81-й минуте Рауль Хименес принес победу «Вулверхэмптону».

АПЛ. 18-й тур «Норвич» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:2 (1:0) Голы: Кантуэлл, 17 (1:0). Саисс, 60 (1:1). Хименес, 81 (1:2)«Норвич»: Крул, Хэнли, Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей (Эрнандес, 87), Трибулль (Вранчич, 86), Маклин, Кантуэлл (Србени, 86), Пукки, Буэндия«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Кутроне, 90+4), Траоре, Жота (Педру Нету, 77)Предупреждения: Хонни Кастро, 33. Бирам, 53. Саисс, 57. Жоау Моутинью, 70. Хэнли, 90+1. Доэрти, 90+6

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»

перенесен

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»

22 декабря, 17:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

22 декабря, 19:30 мск