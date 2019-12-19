Полузащитник «Монпелье» хочет играть за сборную России

Полузащитник «Монпелье»сообщил, что близок к получению российского гражданства. Французский футболист рассчитывает выступать за сборную России.

«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю.

Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции», — приводят слова Ле Таллека «Известия».

Хавбек выступал за такие клубы как «Ренн», «Боруссия» Дортмунд, «Нант», «Говерла», «Уфа», «Мордовия», «Црвена Звезда» и «Монпелье». 0