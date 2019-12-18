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    Цорн призвал болельщиков не ждать новичков зимой

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    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что команда не планирует укреплять состав в зимнее трансферное окно.

    Томас Цорн
    Томас Цорн

    «Скорее всего, болельщики не увидят новичков зимой. Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на нее кого-то возьмем.

    Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов — это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать еще одного, не отдавая кого-то из них, нам не имеет смысла никакого смысла.

    Нам предлагали приобрести Соболева. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но, как я уже говорил ранее, зимой мы никого, в том числе и его, брать не будем», — приводит слова Цорна Sport24.

    Александр Соболев отыграл в 18 матчах российской Премьер-лиги в этом сезоне, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи. 0

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