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    Иванович и Жирков покинут «Зенит» летом

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    Стало известно будущее девяти футболистов «Зенита», у которых истекают сроки действия контрактов по окончании текущего сезона.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    По информации «Спорт день за днем», три игрока покинут петербургскую команду летом — защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Юрий Жирков и Роберт Мак.

    Вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Далер Кузяев, а также нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба подпишут новые соглашения.

    Защитник Игорь Смольников скорее покинет команду, чем останется, а хавбек Олег Шатов, вероятно, продлит контракт.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к продлению контракта с главным тренером Сергеем Семаком до 2021 года.

    В настоящий момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков после 19 туров. 0

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