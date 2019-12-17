Иванович и Жирков покинут «Зенит» летом

Стало известно будущее девяти футболистов, у которых истекают сроки действия контрактов по окончании текущего сезона.

По информации «Спорт день за днем», три игрока покинут петербургскую команду летом — защитник Бранислав Иванович, а также полузащитники Юрий Жирков и Роберт Мак.

Вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Далер Кузяев, а также нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба подпишут новые соглашения.

Защитник Игорь Смольников скорее покинет команду, чем останется, а хавбек Олег Шатов, вероятно, продлит контракт.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к продлению контракта с главным тренером Сергеем Семаком до 2021 года.

В настоящий момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков после 19 туров. 0