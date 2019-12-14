Примера. «Барса» на выезде в Сан-Себастьяне, «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии»

«Леганес» — «Алавес» — 1:1
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.
В составе хозяев отличился Санмартин (81-я минута), у «Леганеса» забил Мартин Брайтвайт (44).
«Алавес» находится на 15-м месте в таблице Примеры. «Леганес» занимает 19-ю строчку.
Примера. 17 тур
«Леганес» — «Алавес» — 1:1
Голы: 0:1 — 43 Брэйтуэйт, 1:1 — 81 Хоселу«Леганес»: Пачеко, Агиррегабириа (Риоха, 71), Химо Наварро, Эли, Дуарте, Берк (Сайнс, 77), Ману Гарсия, Пере Понс, Алеиш Видаль (Магальян, 88), Хоселу, Лукас Перес«Алавес»: Куэльяр, Бустинса, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Ривера, 58), Рубен Перес, Меса (Эрасо, 77), Брэйтуэйт, Эн-НесириПредупреждения: Эли (2), Эн-Несири (8), Хоселу (42), Омеруо (61), Сильва (72)
«Гранада» — «Леванте»
14 декабря, 15:00 по мск
«Реал Сосьедад» — «Барселона»
14 декабря, 18:00 по мск
«Атлетик» — «Эйбар»
14 декабря, 20:30 по мск
«Атлетико» — «Осасуна»
14 декабря, 23:00 по мск
«Хетафе» — «Вальядолид»
15 декабря, 14:00 по мск
«Сельта» — «Мальорка»
15 декабря, 16:00 по мск
«Эспаньол» — «Бетис»
15 декабря, 18:00 по мск
«Севилья» — «Вильярреал»
15 декабря, 20:30 по мск