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    Примера. «Барса» на выезде в Сан-Себастьяне, «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии»

    Результаты матчей 17 тура Примеры

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    С 13 по 15 декабря пройдут матчи испанской Примеры

    «Леганес» — «Алавес» — 1:1

    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.

    В составе хозяев отличился Санмартин (81-я минута), у «Леганеса» забил Мартин Брайтвайт (44).

    «Алавес» находится на 15-м месте в таблице Примеры. «Леганес» занимает 19-ю строчку.

    Примера. 17 тур
    «Леганес» — «Алавес» — 1:1
    Голы: 0:1 — 43 Брэйтуэйт, 1:1 — 81 Хоселу«Леганес»: Пачеко, Агиррегабириа (Риоха, 71), Химо Наварро, Эли, Дуарте, Берк (Сайнс, 77), Ману Гарсия, Пере Понс, Алеиш Видаль (Магальян, 88), Хоселу, Лукас Перес«Алавес»: Куэльяр, Бустинса, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Ривера, 58), Рубен Перес, Меса (Эрасо, 77), Брэйтуэйт, Эн-НесириПредупреждения: Эли (2), Эн-Несири (8), Хоселу (42), Омеруо (61), Сильва (72)

    «Гранада» — «Леванте»

    14 декабря, 15:00 по мск

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»

    14 декабря, 18:00 по мск

    «Атлетик» — «Эйбар»

    14 декабря, 20:30 по мск

    «Атлетико» — «Осасуна»

    14 декабря, 23:00 по мск

    «Хетафе» — «Вальядолид»

    15 декабря, 14:00 по мск

    «Сельта» — «Мальорка»

    15 декабря, 16:00 по мск

    «Эспаньол» — «Бетис»

    15 декабря, 18:00 по мск

    «Севилья» — «Вильярреал»

    15 декабря, 20:30 по мск

    «Валенсия» — «Реал»

    15 декабря 23:00 по мск

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