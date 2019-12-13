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    «Лестер» исключил продажу лидеров зимой

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    «Лестер», идущий вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не станет расставаться с лидерами в ближайшее трансферное окно.

    Джейми Варди
    Джейми Варди

    Об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс.

    «Мы категорически исключаем какие-либо продажи», — цитирует Роджерса Sky Sports.

    Стоит отметить, что пресса активно приписывает интерес британских грандов к защитнику «лис» Бену Чилвелу и полузащитнику Джеймсу Мэддисону.

    По итогам 16 сыгранных туров «Лестер» отстает от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 8 очков, опережая при этом «Манчестер Сити» и «Челси» на 6 и 9 очков соответственно.

    В гонке бомбардиров лиги уверенно лидирует форвард «лис» Джейми Варди — на его счету 16 голов. 0

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