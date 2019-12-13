«Лестер» исключил продажу лидеров зимой

Джейми Варди
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Об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс.
«Мы категорически исключаем какие-либо продажи», — цитирует Роджерса Sky Sports.
Стоит отметить, что пресса активно приписывает интерес британских грандов к защитнику «лис» Бену Чилвелу и полузащитнику Джеймсу Мэддисону.
По итогам 16 сыгранных туров «Лестер» отстает от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» на 8 очков, опережая при этом «Манчестер Сити» и «Челси» на 6 и 9 очков соответственно.
В гонке бомбардиров лиги уверенно лидирует форвард «лис» Джейми Варди — на его счету 16 голов. 0