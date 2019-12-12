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    Коке: Мы будем сложным соперником для любой команды

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    Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Все матчи трудные. Сопернику сегодня ничего было не надо, но они все равно хотели победить. Таких вещей, как легкие оппоненты, не осталось.

    Мы играли в свой футбол с первых минут, старались забить и выполнили задуманное.

    Жоау Фелиш — уверенный парень. Сегодня ему представился шанс, и он воспользовался. Он провел великолепный матч, как, впрочем, и вся команда.

    Мы представляем свои козыри и концентрируемся на своей игре. Мы будем сложным соперником для любой команды.

    Здорово, что сегодня мы выиграли, не побеждали давно. Болельщики заслужили эту победу», — приводит слова Коке пресс-служба УЕФА. 0

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