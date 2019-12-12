Коке: Мы будем сложным соперником для любой команды

Капитан «Атлетико»прокомментировал победу над(2:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Все матчи трудные. Сопернику сегодня ничего было не надо, но они все равно хотели победить. Таких вещей, как легкие оппоненты, не осталось.

Мы играли в свой футбол с первых минут, старались забить и выполнили задуманное.

Жоау Фелиш — уверенный парень. Сегодня ему представился шанс, и он воспользовался. Он провел великолепный матч, как, впрочем, и вся команда.

Мы представляем свои козыри и концентрируемся на своей игре. Мы будем сложным соперником для любой команды.

Здорово, что сегодня мы выиграли, не побеждали давно. Болельщики заслужили эту победу», — приводит слова Коке пресс-служба УЕФА. 0