Гаттузо возглавил «Наполи»

Новым главным тренеромстал, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

О сроках контракта с 41-летним итальянцем, который ранее возглавлял «Милан», не сообщается.

Во вторник, 10 декабря, «Наполи» разгромил на своем поле «Генк» со счетом 4:0 и пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

После матча было объявлено, что наставник итальянской команды Карло Анчелотти покинул свой пост.

«Карло Анчелотти для меня как отец, он всегда мне помогал во всех ситуациях. Он выиграл все что можно, мне же только предстоит себя показать.

Целью будет набрать как можно больше очков в чемпионате, чтобы пробиться на следующий год в Лигу чемпионов», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Наполи».

В чемпионате Италии «Наполи» занимает седьмое место, имея 21 очко после 15 проведенных матчей.

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