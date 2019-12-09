ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»«Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова
  • 20:56
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов оформил дубль
  • 01:51
    • «Марсель» обыграл «Бордо»
  • 21:54
    • Тедеско: Не думаю, что «Спартак» играл плохо
  • 21:11
    • ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»
  • 20:41
    • «Авангард» победил «Ак Барс»
    Все новости спорта

    «Севилья» в большинстве не справилась с «Осасуной»

    «Осасуна» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Примера Футбол Испании Осасуна Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» — 1:1.

    «Севилья»
    «Севилья»

    В составе хозяев забил Луис Авила (45-я минута), у гостей отличился Мунир Эль-Хаддади (11).

    В середине второго тайма «Осасуна» осталась в меньшинстве после удаления Ойера Санхурхо.

    «Севилья» впервые потеряла очки за последние четыре тура, команда находится на третьем месте в таблице Примеры. «Осасуна» занимает 10-ю строчку.

    Примера. 16-й тур
    «Осасуна» — «Севилья» — 1:1 (1:1)
    Голы: Эль-Хаддади, 11 (0:1). Авила, 45+2 (1:1)«Осасуна»: Перес, Навас, Эступиньян, Дав.Гарсия, Ойер, Брашанац, Торрес, Р.Гарсия (Мерида, 76), Монкайола (У.Гарсия, 72), Кардона (Лопес, 28), Авила«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде (Каррису, 59), Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Даббур, 78), Хоан Хордан (Васкес, 59), Эрнандес, Эль-ХаддадиПредупреждения: Кунде, 10. Навас, 16. Регилон, 44. Банега, 46. Ойер, 49. Мерида, 77. Хесус Навас, 89Удаление: Ойер, 61
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лионель Месси: 14 лучших моментов карьеры
  • 03/12/2019 в 18:33
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Арсенал»
  • 1.81
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Лидс» продолжит удачный период?
  • «Лидс» — «Халл Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Позволит ли «Аякс» выйти в плей-офф ЛЧ «Валенсии»?
  • «Аякс» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова Прочие Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже ЗагитовуФинал Гран-при по фигурному катанию принес сборной России четыре медали Вчера в 12:180
  • 18:28
    • «Сочи» и «Рубин» победителя не определили
  • 15:57
    • Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья»
  • 15:12
    • Каррера возглавил АЕК
    Энтони Джошуа и Энди Руис Бокс Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил РуисаБританский боксер вернул чемпионские титулы WBA, WBO и IBF Вчера в 10:490
  • Экспресс дня

  • «Арсенал» ждет непростой тест в лондонском дерби
  • 3.97
    •
  • 01:46
    • «Милан» на выезде победил «Болонью»
  • 01:14
    • «Севилья» в большинстве не справилась с «Осасуной»
  • 22:28
    • «Леганес» победил «Сельту» и ушел с последнего места
    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в обороне Футбол Олдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Челси» Вчера в 07:030
  • 22:03
    • «Падерборн» вырвал победу у «Вердера»
  • 21:32
    • «Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
  • 20:13
    • Норвегия выиграла эстафету в Эстерсунде, Россия — пятая
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие