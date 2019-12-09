«Осасуна» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

В составе хозяев забил Луис Авила (45-я минута), у гостей отличился Мунир Эль-Хаддади (11).
В середине второго тайма «Осасуна» осталась в меньшинстве после удаления Ойера Санхурхо.
«Севилья» впервые потеряла очки за последние четыре тура, команда находится на третьем месте в таблице Примеры. «Осасуна» занимает 10-ю строчку.
Примера. 16-й тур
«Осасуна» — «Севилья» — 1:1 (1:1)
Голы: Эль-Хаддади, 11 (0:1). Авила, 45+2 (1:1)«Осасуна»: Перес, Навас, Эступиньян, Дав.Гарсия, Ойер, Брашанац, Торрес, Р.Гарсия (Мерида, 76), Монкайола (У.Гарсия, 72), Кардона (Лопес, 28), Авила«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде (Каррису, 59), Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Даббур, 78), Хоан Хордан (Васкес, 59), Эрнандес, Эль-ХаддадиПредупреждения: Кунде, 10. Навас, 16. Регилон, 44. Банега, 46. Ойер, 49. Мерида, 77. Хесус Навас, 89Удаление: Ойер, 61