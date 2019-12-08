«Леганес» — «Сельта»: счет матча 3:2, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Оскар Родригес, еще один гол на счету Кевина Родригеса. За «Сельту» отличились Нестор Араухо и Яго Аспас.
Отметим, что с 71-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Габриэля Фернандеса.
Одержав вторую победу в чемпионате Испании и набрав 9 очков, «Леганес» по дополнительным показателям обошел в турнирной таблице Примеры «Эспаньол» и поднялся с последнего места.
«Сельта» с 13 очками также находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й позиции.
Примера. 16-й тур
«Леганес» — «Сельта» — 3:2 (2:0)
Голы: Оскар Родригес, 15 (1:0). Оскар Родригес, 39 (2:0). Родригес, 55 (3:0). Араухо, 64 (3:1). Аспас, 81 (3:2)«Леганес»: Куэльяр, Сильва, Бустинса, Родригес, Авазьем, Тарин, Рубен Перес, Ресио (Меса, 38), Оскар Родригес (Эрасо, 87), Брэйтуэйт (Каррильо, 75), Эн-Несири«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо (Фернандес, 46), Оласа, Айду, Рафинья (Мендес, 65), Суарес (Систо, 38), Окай Йокушлу, Шейх, Аспас, МинаПредупреждения: Ресио, 5. Окай Йокушлу, 30. Рубен Перес, 42. Фернандес, 49. Тарин, 49Удаление: Фернандес, 71