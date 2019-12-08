«Леганес» — «Сельта»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 16-го тураодержал домашнюю победу над— 3:2.

В составе победителей дубль оформил Оскар Родригес, еще один гол на счету Кевина Родригеса. За «Сельту» отличились Нестор Араухо и Яго Аспас.

Отметим, что с 71-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Габриэля Фернандеса.

Одержав вторую победу в чемпионате Испании и набрав 9 очков, «Леганес» по дополнительным показателям обошел в турнирной таблице Примеры «Эспаньол» и поднялся с последнего места.

«Сельта» с 13 очками также находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й позиции.