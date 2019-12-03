«Арсеналу» и «Эвертону» интересен экс-тренер «Валенсии»

рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера. Об этом сообщает Daily Mail.

Именно Марселино вернул «Валенсию» в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Испании в прошлом сезоне, обыграв в финале «Барселону». Однако в сентябре испанский специалист был уволен после ссоры с владельцем клуба.

Известно, что его тренерская работа в Испании вызывает восхищение у руководства «Арсенала», которое контактировало с Марселино перед тем, как лондонцы назначили Унаи Эмери после ухода Арсена Венгера в 2018 году. Теперь клуб ищет преемника Эмери, которого руководство уволило на прошлой неделе.

Также Марселино интересуется «Эвертон», который может в ближайшее время уволить главного тренера команды Марку Силву из-за неудовлетворительных результатов команды. 0