Быстров: «Спартак» был испуган до, во время и после матча с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита»поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Если все конкуренты "Зенита" будут играть, как "Спартак" в последнем матче, то чемпионская гонка уже закончилась.

Если они будут испуганные до, во время и после матча, никакого интереса уже не будет.

К тому же мы увидели, что у "Локомотива" слишком много потерь, а играть на два фронта очень тяжело. Те, кто играет сейчас, не справляются», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».

После победы над «Спартаком» (1:0) «Зенит» набрал 42 очка в 18 матчах и оторвался от ближайшего преследователя «Локомотива» на восемь очков. 0