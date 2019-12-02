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    Крал: Больше не считаю, что «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»

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    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «После матча я сказал, что мы, вероятно, заслужили поражение. Но после нескольких спорных моментов, которые произошли в матче, так не думаю. Но мы не будем плакать! Теперь нужно завершить год победой, и только при победе будем счастливы. Вперед, Спартак», — написал Крал в своем Instagram.

    «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на восьмом месте, записав в свой актив 22 балла.

    8 декабря «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в 19-м туре РПЛ. Это последний тур перед зимней паузой. 0

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