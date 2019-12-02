Крал: Больше не считаю, что «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«После матча я сказал, что мы, вероятно, заслужили поражение. Но после нескольких спорных моментов, которые произошли в матче, так не думаю. Но мы не будем плакать! Теперь нужно завершить год победой, и только при победе будем счастливы. Вперед, Спартак», — написал Крал в своем Instagram.

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на восьмом месте, записав в свой актив 22 балла.

8 декабря «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в 19-м туре РПЛ. Это последний тур перед зимней паузой. 0