«Твенте» — «Аякс»: счет матча 2:5, обзор голов

в выездном матче чемпионата Нидерландов разгромилсо счетом 5:2.

Голы в составе победителей на счету Ноа Ланга, оформившего хет-трик (32, 51 и 70 минуты), а также Класа-Яна Хунтелара, дважды огорчившего соперников (61 и 90+6).

За хозяев голы забили Кейто Накамура (15) и Аитор Канталапьерда (19).

Нападающий амстердамского клуба Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе, однако в середине первого тайма получил травму и был заменен.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает первое место (41 очко), а «Твенте» — 12-е (18 очков). 0