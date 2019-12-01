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    «Аякс» разгромил «Твенте» в матче чемпионата Нидерландов

    «Твенте» — «Аякс»: счет матча 2:5, обзор голов

    Футбол Аякс Твенте
    «Аякс» в выездном матче чемпионата Нидерландов разгромил «Твенте» со счетом 5:2.

    Ноа Ланг и Клас-Ян Хунтелар
    Ноа Ланг и Клас-Ян Хунтелар

    Голы в составе победителей на счету Ноа Ланга, оформившего хет-трик (32, 51 и 70 минуты), а также Класа-Яна Хунтелара, дважды огорчившего соперников (61 и 90+6).

    За хозяев голы забили Кейто Накамура (15) и Аитор Канталапьерда (19).

    Нападающий амстердамского клуба Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак», вышел на поле в стартовом составе, однако в середине первого тайма получил травму и был заменен.

    В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает первое место (41 очко), а «Твенте» — 12-е (18 очков). 0

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