«МЮ» — «Астон Вилла»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче уже на 12-й минуте открыли гости. Ирландский хавбек «Виллы» Джек Грилиш, получил мяч на левом краю штрафной и отправил сферу точно в верхний угол.

На 42-й минуте «МЮ» отыгрался, заработав угловой у ворот «Астон Виллы». Последовала подача на линию вратарской, откуда Рэшфорд нанес удар головой — мяч был записан на голкипера гостей Тома Хитона.

На 64-й минуте хозяева вышли вперед — после розыгрыша углового шведский защитник Виктор Линделоф головой замкнул навес на дальней штанге.

Но всего две минуты спустя защитник Тайрон Мингс оказался на мяче первым в центре штрафной «МЮ» и сравнял счет.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 18 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 15-ю очками идет на 15-й позиции.

В параллельном матче «Лестер» благодаря голу Келечи Ихеаначо вырвал победу у «Эвертона» со счетом 2:1.

Команда поднялась на второе место, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократилось до 8 очков. 0