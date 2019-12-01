ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»«Челси» не обладает нужным составом для больших задач
  • 20:54
    • «Зенит» в меньшинстве удержал победу над «Спартаком»
  • 21:31
    • «МЮ» не справился с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд»
  • 19:43
    • «Ак Барс» обыграл «Динамо», одержав восьмую победу в девяти матчах
  • 19:29
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вышла на первое место в Бундеслиге
  • 19:12
    • «Интер» обыграл СПАЛ и возглавит таблицу Серии А
    Все новости спорта

    «МЮ» не справился с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд»

    «МЮ» — «Астон Вилла»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 12-й минуте открыли гости. Ирландский хавбек «Виллы» Джек Грилиш, получил мяч на левом краю штрафной и отправил сферу точно в верхний угол.

    На 42-й минуте «МЮ» отыгрался, заработав угловой у ворот «Астон Виллы». Последовала подача на линию вратарской, откуда Рэшфорд нанес удар головой — мяч был записан на голкипера гостей Тома Хитона.

    На 64-й минуте хозяева вышли вперед — после розыгрыша углового шведский защитник Виктор Линделоф головой замкнул навес на дальней штанге.

    Но всего две минуты спустя защитник Тайрон Мингс оказался на мяче первым в центре штрафной «МЮ» и сравнял счет.

    Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 18 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 15-ю очками идет на 15-й позиции.

    В параллельном матче «Лестер» благодаря голу Келечи Ихеаначо вырвал победу у «Эвертона» со счетом 2:1.

    Команда поднялась на второе место, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» сократилось до 8 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Утро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера
  • Вчера в 14:02
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Барселона»
  • 1.89
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится битва «Атлетико» и «Барселоны»?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • По зубам ли «Манчестер Юнайтед» «Астон Вилла»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сможет ли тульский «Арсенал» набрать очки в гостях у ЦСКА?
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Главные тренеры сборных Дании, Финляндии, России и Бельгии Футбол Аршавин уберег от Уэльса. Россия получила рабочую группу на Евро-2020Реакция спортивных СМИ на жеребьевку Евро-2020 03:130
  • 18:01
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый
  • 16:34
    • Матч «Монако» — «Пари Сен-Жермен» перенесен из-за непогоды
  • 16:21
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло»
    Ивелин Попов Футбол Четыре матча без побед. «Ростов» продолжает безвыигрышную сериюОбзор прессы по матчу «Ростов» — «Урал» 00:480
  • Экспресс дня

  • Сыграют ли удачно «Краснодар» и ЦСКА после ЛЕ?
  • 2.19
    •
  • 21:07
    • «Ренн» вырвал волевую победу у «Сент-Этьена»
  • 20:44
    • Семин: «Динамо» во втором тайме нас переиграло
  • 20:37
    • Новиков: Хорошо, что выиграли, теперь «Динамо» выходит из опасной зоны
    «Зенит» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» взял верх над «Спартаком», «Локомотив» проиграл «Динамо»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 21:520
  • 16:03
    • Елисеев — бронзовый призер спринта в Эстерсунде
  • 15:03
    • СМИ: Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге
  • 14:51
    • Клебо выиграл гонку преследования на этапе КМ в Финляндии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие