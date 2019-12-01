«Эспаньол» — «Осасуна»: счет матча 2:4

В матче 15-го тура чемпионата Испаниина своем поле проигралсо счетом 2:4.

В составе победителе отличились полузащитники Рубен Гарсия, Роберто Торрес и Хон Монкайола, форвард Чими Авила.

За «Эспаньол» голы забили хавбек Марк Рока и нападающий Хонатан Кальери.

Отметим, что с 52-й минуты «Осасуна» играла в меньшинстве после удаления Факундо Ронкальи.

Победа позволила команде из Памплоны подняться на восьмое место таблицы Примеры с 22 очками. «Эспаньол» (9 очков) продлил безвыигрышную серию в примере до пяти матчей и находится на 19-м месте.