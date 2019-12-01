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    «Осасуна» на выезде выиграла у «Эспаньола»

    «Эспаньол» — «Осасуна»: счет матча 2:4

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    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле проиграл «Осасуне» со счетом 2:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителе отличились полузащитники Рубен Гарсия, Роберто Торрес и Хон Монкайола, форвард Чими Авила.

    За «Эспаньол» голы забили хавбек Марк Рока и нападающий Хонатан Кальери.

    Отметим, что с 52-й минуты «Осасуна» играла в меньшинстве после удаления Факундо Ронкальи.

    Победа позволила команде из Памплоны подняться на восьмое место таблицы Примеры с 22 очками. «Эспаньол» (9 очков) продлил безвыигрышную серию в примере до пяти матчей и находится на 19-м месте.

    Примера. 15-й тур
    «Эспаньол» — «Осасуна» — 2:4 (1:0)
    Голы: Рока, 20 — с пенальти (1:0). Р.Гарсия, 46 (1:1). Авила, 49 (1:2). Монкайола, 84 (1:3). Торрес, 90+2 — с пенальти (1:4). Кальери, 90+3 (2:4)«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро (Мелендо, 63), Пипа, Педроса (Пьятти, 68), Виктор Санчес (Кальери, 54), Дардер, Рока, У Лэй, Кампусано«Осасуна»: Перес, Ронкалья, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль (Монкайола, 60), Ойер, Брашанац, Торрес, Р.Гарсия, Лопес (Навас, 55), АвилаПредупреждения: Ронкалья, 19. Виктор Санчес, 25. Р.Гарсия, 80. Монкайола, 90Удаление: Ронкалья, 52
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