Нападающий «Барселоны»отличился в матче пятом тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:1).

Таким образом, 32-летний аргентинец забил в ворота 34 разных команд в еврокубковом турнире, информирует Squawka.

Это новый рекорд ЛЧ. Месси превзошел достижение Криштиану Роналду и Рауля, которые забивали 33 клубам.

Most opponents scored against in Champions League history:

🇦🇷 Lionel Messi (34)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (33)

🇪🇸 Raul (33)

Another record broken by Lionel Messi. 🤯 pic.twitter.com/RsScOKUPME