ЦСКА — «Лудогорец»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Гости убежали в классную контратаку, и только Обляков смог прервать решающий прострел Кешерю.
Но уже через несколько секунд «Лудогорец» организовал ещё одну атаку, Вандерсон обыгрался с всё тем же Кешерю, который опередил Дивеева и расстрелял ворота.
ЦСКА отыгрался на 75-й минуте. Дзагоев отдал проникающую передачу в штрафную на Ахметова, который перевёл мяч Чалову — и Фёдор протолкнул мяч в ворота.
В другом матче группы Н венгерский «Ференцварош» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» — 2:2.
Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева — отличился Давид Шигер. На 31-й минуте Оскар Мелендо сравнял счет.
На 77-й минуте нападающий «Ференцвароша» Исаэл не реализовал пенальти, а в компенсированное время Михал Шкварка реализовал одиннадцатиметровый выведя хозяев вперед.
Счет на шестой компенсированной минуте сравнял Серхи Дардер.
ЦСКА с 2 очками занимает последнее место в группе H. Армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф. «Лудогорец» располагается на 2-й строчке, имея в активе 7 баллов.
Венгерский клуб набрал шесть очков и занимает третье место. «Эспаньол» уже пробился в плей-офф — 11 очков и первая позиция.
Следующий матч ЦСКА проведет 12 декабря против «Эспаньола» в Испании. «Лудогорец» дома примет «Ференцварош». 0