ЦСКА — «Лудогорец»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с болгарским(1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Гости убежали в классную контратаку, и только Обляков смог прервать решающий прострел Кешерю.

Но уже через несколько секунд «Лудогорец» организовал ещё одну атаку, Вандерсон обыгрался с всё тем же Кешерю, который опередил Дивеева и расстрелял ворота.

ЦСКА отыгрался на 75-й минуте. Дзагоев отдал проникающую передачу в штрафную на Ахметова, который перевёл мяч Чалову — и Фёдор протолкнул мяч в ворота.

Лига Европы. Группа H ЦСКА (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0) Голы: Кешеру, 66 (0:1). Чалов, 76 (1:1)ЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов (Бийол, 76), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Кучаев (Дзагоев, 55), Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью (Дяков, 77), Баджи, Анисе, Вандерсон (Чибота, 81), Кешеру (Сверчок, 87), ЛукокиПредупреждения: Кешеру, 35. Чалов, 60. Анисе, 81

В другом матче группы Н венгерский «Ференцварош» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» — 2:2.

Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева — отличился Давид Шигер. На 31-й минуте Оскар Мелендо сравнял счет.

На 77-й минуте нападающий «Ференцвароша» Исаэл не реализовал пенальти, а в компенсированное время Михал Шкварка реализовал одиннадцатиметровый выведя хозяев вперед.

Счет на шестой компенсированной минуте сравнял Серхи Дардер.

Лига Европы. Группа Н. 5-й тур «Ференцварош» (Венгрия) — «Эспаньол» (Испания) — 2:2 (1:1) Голы: Шигер, 23 (1:0). Мелендо, 31 (1:1). Шкварка, 90+1 — с пенальти (2:1). Дардер, 90+6 (2:2)Нереализованный пенальти: Изаэл, 77 (вратарь)«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Ловренчич, Харатин, Шигер (Шкварка, 86), Варга (Зубков, 61), Изаэл, Нгуен, Боли (Сигневич, 83)«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Вила, Калеро, Лопес, Пипа, Гранеро (Эззарфани, 69), Итурраспе, Мелендо (Кальери, 81), Поль Лосано, Кампусано (Дардер, 88)Предупреждения: Чивич, 12. Боли, 25. Фримпонг, 35. Лопес, 43. Вила, 76. Калеро, 76. Эззарфани, 78. Итурраспе, 90Удаление: Чивич, 90+4

ЦСКА с 2 очками занимает последнее место в группе H. Армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф. «Лудогорец» располагается на 2-й строчке, имея в активе 7 баллов.

Венгерский клуб набрал шесть очков и занимает третье место. «Эспаньол» уже пробился в плей-офф — 11 очков и первая позиция.

Следующий матч ЦСКА проведет 12 декабря против «Эспаньола» в Испании. «Лудогорец» дома примет «Ференцварош». 0