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    Михаил Кержаков включен в команду недели Лиги чемпионов

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    Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую команду недели по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Михаил Кержаков
    Михаил Кержаков

    В команду включен голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, который отыграл на ноль в матче с «Лионом» (2:0).

    Полностью команда недели выглядит следующим образом:

    Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

    Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»).

    Полузащитники: Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»).

    Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»). 0

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