Михаил Кержаков включен в команду недели Лиги чемпионов

Михаил Кержаков
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В команду включен голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, который отыграл на ноль в матче с «Лионом» (2:0).
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).
Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»). 0