Моуринью — первый в истории тренер, который выходил в плей-офф ЛЧ с шестью клубами

досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе над(4:2).

Таким образом, главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью стал первым, кому удавалось выходить в следующий раунд турнира с шестью разными клубами.

До этого португалец преодолевал групповую стадию турнира с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2003/04 с португальским клубом он стал победителем Лиги, затем повторив успех с «Интером» в сезоне-2009/10.

При этом Моуринью — первый тренер в истории, пробившийся в плей-офф ЛЧ с тремя разными клубами АПЛ. 0