Сарри: У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду

Главный тренер «Ювентуса»рассказал о готовности к матчу св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Соперники сыграли вничью в первом туре — 2:2. «Юве» уже в плей-офф, победа принесет туринцам первое место. Три очка гарантируют «Атлетико» участие в 1/8 финала.

«Периодами команда играет просто блестяще, но я хотел бы, чтобы мы были в отдельных вещах более стабильными. Нам точно есть в чем прибавлять.

Играть с "Атлетико" трудно, но нам не стоит забивать голову тем, что будет делать соперник. Мы сфокусированы на том, насколько важно занять первое место.

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У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Если игрок так злится, что его меняют, значит, он все еще полон мотивации, а это момент позитивный.

Вчера он тренировался с партнерами. Кажется, его состояние улучшается, но у нас до завтра еще есть время все оценить. То же касается де Лихта и Бернардески», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0