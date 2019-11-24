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    «МЮ» упустил победу над «Шеффилдом»

    «Шеффилд» — «МЮ»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 3:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Муссе здорово выиграл борьбу у Фила Джонса на правом фланге атаки и прорвался в чужую штрафную, где отпасовал в центр на Лундстрема, но его удар парировал Де Хеа прямо на Флека и уже рикошетом от Джона мяч залетел в ворота.

    На 52-й минуте Джеймс потерял мяч в центре поля, после чего хозяева организовали быструю атаку. Муссе получил пас от Флека в центральной зоне у чужой штрафной и прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

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    «МЮ» отквитал один мяч на 72-й минуте. Джеймс прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр на линию вратарской, откуда Башам головой неудачно вынес мяч прямо на Уильямса, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний нижний угол ворот «Шеффилда».

    На 77-й минуте Рашфорд обыгрался с Ван-Биссака на правом краю чужой штрафной и здорово навесил в центр на линию вратарской «Шеффилда», где Гринвуд ударом в касание замкнул передачу.

    А на 80-й минуте «МЮ» вышел вперед. Джеймс прорвался в чужую штрафную после паса от Марсьяля и отпасовал в центр на Рашфорда, а тот ударом в касание отправил мяч мимо Мура в сетку ворот.

    Хозяева ушли от поражения в компенсированное время. Робинсон отпасовал с левого края штрафной «МЮ» в центр на линию вратарской, где здорово обработал мяч первым касанием Макбарни и вторым отправил мяч с рикошетом от рук Де Хеа в сетку ворот.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Шеффилда» осталось 18 очков, команда располагается на шестой строчке чемпионата.

    В следующем туре подопечные Сульшера на «Олд Траффорд» сыграют с «Астон Виллой». «Клинки» на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном».

    АПЛ. 13-й тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 3:3 (1:0)
    Голы: Флек, 19 (1:0). Муссе, 52 (2:0). Уильямс, 72 (2:1). Гринвуд, 77 (2:2). Рэшфорд, 79 (2:3). Макберни, 90 (3:3)«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Ягелка, Бэшем (Робинсон, 83), Стивенс, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Шарп, 78), Муссе (Макберни, 68)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс (Лингард, 46), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Фред, Перейра (Гринвуд, 73), Марсьяль (Туанзебе, 84), Рэшфорд, ДжеймсПредупреждения: Уильямс, 50. Ландстрем, 51. Ван-Биссака, 60
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