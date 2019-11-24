«Шеффилд» — «МЮ»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 3:3.

Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Муссе здорово выиграл борьбу у Фила Джонса на правом фланге атаки и прорвался в чужую штрафную, где отпасовал в центр на Лундстрема, но его удар парировал Де Хеа прямо на Флека и уже рикошетом от Джона мяч залетел в ворота.

На 52-й минуте Джеймс потерял мяч в центре поля, после чего хозяева организовали быструю атаку. Муссе получил пас от Флека в центральной зоне у чужой штрафной и прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

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«МЮ» отквитал один мяч на 72-й минуте. Джеймс прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр на линию вратарской, откуда Башам головой неудачно вынес мяч прямо на Уильямса, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний нижний угол ворот «Шеффилда».

На 77-й минуте Рашфорд обыгрался с Ван-Биссака на правом краю чужой штрафной и здорово навесил в центр на линию вратарской «Шеффилда», где Гринвуд ударом в касание замкнул передачу.

А на 80-й минуте «МЮ» вышел вперед. Джеймс прорвался в чужую штрафную после паса от Марсьяля и отпасовал в центр на Рашфорда, а тот ударом в касание отправил мяч мимо Мура в сетку ворот.

Хозяева ушли от поражения в компенсированное время. Робинсон отпасовал с левого края штрафной «МЮ» в центр на линию вратарской, где здорово обработал мяч первым касанием Макбарни и вторым отправил мяч с рикошетом от рук Де Хеа в сетку ворот.

Календарь и таблица АПЛ

«МЮ» набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Шеффилда» осталось 18 очков, команда располагается на шестой строчке чемпионата.

В следующем туре подопечные Сульшера на «Олд Траффорд» сыграют с «Астон Виллой». «Клинки» на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном».