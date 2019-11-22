СМИ: «Ювентус» может заплатить 20 млн евро за Алексея Миранчука

Алексей Миранчук
globallookpress.com
По информации СМИ, туринцы могут потратить 20 миллионов евро на трансфер 24-летнего российского футболиста.
Переговоры по вероятному переходу Миранчука между «Локомотивом» и посредником со стороны «Ювентуса» Габриэле Джуффридой завершились успешно.
Туринцы будут иметь возможность приобрести хавбека за 20 миллионов евро, не учитывая бонусы и дополнительные выплаты.
В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «Локомотив», забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с «железнодорожниками» действует до 30 июня 2021 года. 0