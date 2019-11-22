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    СМИ: «Ювентус» может заплатить 20 млн евро за Алексея Миранчука

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус» летом 2020 года, утверждает Tuttosport.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    По информации СМИ, туринцы могут потратить 20 миллионов евро на трансфер 24-летнего российского футболиста.

    Переговоры по вероятному переходу Миранчука между «Локомотивом» и посредником со стороны «Ювентуса» Габриэле Джуффридой завершились успешно.

    Туринцы будут иметь возможность приобрести хавбека за 20 миллионов евро, не учитывая бонусы и дополнительные выплаты.

    В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «Локомотив», забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с «железнодорожниками» действует до 30 июня 2021 года. 0

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