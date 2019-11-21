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    Марадона продолжит тренировать «Химнасию»

    Футбол Латинская Америка
    Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона не покинет пост главного тренера аргентинской «Химнасии», утверждает Ole.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    19 ноября было объявлено об отставке специалиста, причиной которой стали разногласия с руководством клуба в связи с уходом президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».

  • Марадона уволен из «Химнасии»
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    • В руководстве «Химнасии» урегулировали конфликт. Два кандидата в президенты — Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли — достигли договоренности.

    Коуэн станет президентом, Робустелли — вице-президентом, Пеллегрино также останется в руководстве клуба.

    Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений.

    До этого у команды была 1 ничья и 4 поражения. В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд. 0

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