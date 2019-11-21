Марадона продолжит тренировать «Химнасию»

Легендарный в прошлом футболистне покинет пост главного тренера аргентинской «Химнасии», утверждает Ole.

19 ноября было объявлено об отставке специалиста, причиной которой стали разногласия с руководством клуба в связи с уходом президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».

В руководстве «Химнасии» урегулировали конфликт. Два кандидата в президенты — Мариано Коуэн и Сальвадор Робустелли — достигли договоренности.

Коуэн станет президентом, Робустелли — вице-президентом, Пеллегрино также останется в руководстве клуба.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений.

До этого у команды была 1 ничья и 4 поражения. В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд. 0