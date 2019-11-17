Сантуш: Португалия — претендент на победу на Евро

Фернанду Сантуш
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«Мы претенденты на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. Но у португальской команды есть все необходимые качества.
Когда Португалия показывает всю свою креативность и уровень игроков, команда практически непобедима.
Обыграть Португалию непросто, мы готовы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус такой же, как и всегда.
Когда мы приехали на Евро-2016, тоже говорили, что мои слова о том, что Португалия один из претендентов — сумасшествие», — цитирует Сантуша A Bola. 0