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    Сантуш: Португалия — претендент на победу на Евро

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что команда надеется снова победить на чемпионате Европы.

    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш

    «Мы претенденты на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. Но у португальской команды есть все необходимые качества.

    Когда Португалия показывает всю свою креативность и уровень игроков, команда практически непобедима.

    Обыграть Португалию непросто, мы готовы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус такой же, как и всегда.

    Когда мы приехали на Евро-2016, тоже говорили, что мои слова о том, что Португалия один из претендентов — сумасшествие», — цитирует Сантуша A Bola. 0

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