Сантуш: Португалия — претендент на победу на Евро

Главный тренер сборной Португалиизаявил, что команда надеется снова победить на чемпионате Европы.

«Мы претенденты на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. Но у португальской команды есть все необходимые качества.

Когда Португалия показывает всю свою креативность и уровень игроков, команда практически непобедима.

Обыграть Португалию непросто, мы готовы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус такой же, как и всегда.

Когда мы приехали на Евро-2016, тоже говорили, что мои слова о том, что Португалия один из претендентов — сумасшествие», — цитирует Сантуша A Bola. 0