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    Литва обыграла Новую Зеландию

    Литва — Новая Зеландия: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Новой Зеландии Сборная Литвы
    Сборная Литвы победила команду Новой Зеландии (1:0) в домашнем товарищеском матче.

    Сборная Литвы
    Сборная Литвы

    Единственный мяч на 45-й минуте забил Арвидас Новиковас.

    Нападающий «Оренбурга» Федор Черных провел на поле 86 минут.

    В отборе к Евро-2020 сборная Литвы заняла последнее место в группе В, набрав 1 очко.

    Товарищеский матч
    Литва — Новая Зеландия — 1:0 (1:0)
    Гол: Новиков, 45Литва: Шеткус, Палионис (Климавичюс, 46), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас, Ласицкас, Миколюнас (Казлаускас, 83), Шимкус (Матулевичус, 75), Черных (Матулевичюс, 86), Новиков, Голубикас (Шаткус, 90+1)
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