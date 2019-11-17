Литва — Новая Зеландия: счет матча 1:0, обзор гола

Сборная Литвы
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Единственный мяч на 45-й минуте забил Арвидас Новиковас.
Нападающий «Оренбурга» Федор Черных провел на поле 86 минут.
В отборе к Евро-2020 сборная Литвы заняла последнее место в группе В, набрав 1 очко.
Товарищеский матч
Литва — Новая Зеландия — 1:0 (1:0)
Гол: Новиков, 45Литва: Шеткус, Палионис (Климавичюс, 46), Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас, Ласицкас, Миколюнас (Казлаускас, 83), Шимкус (Матулевичус, 75), Черных (Матулевичюс, 86), Новиков, Голубикас (Шаткус, 90+1)