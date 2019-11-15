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    Лев: Германия не будет в числе главных фаворитов на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 Сборная Германии Футбол Германии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не считает свою команду одним из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы—2020.

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Сегодня у нас есть талантливая, амбициозная и голодная команда с большим потенциалом. Ее можно сравнить с составом 2010 года, который выиграл чемпионат мира. При этом мы не будем в числе главных фаворитов.

    Для этого многим футболистам нужно продолжать свое развитие. Мы работаем над этим. Франция и Англия годами играют одинаковым составом. А есть еще Голландия, Испания… Бороться за титул будет невероятно сложно. Но наши ребята очень способны, у нас хороший фундамент», — цитирует Лева Goal.

    Отметим, что сборная Германии еще не обеспечила себе место в финальной части турнира, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. 0

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