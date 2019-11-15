Лев: Германия не будет в числе главных фаворитов на Евро-2020

Главный тренер сборной Германиизаявил, что не считает свою команду одним из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы—2020.

«Сегодня у нас есть талантливая, амбициозная и голодная команда с большим потенциалом. Ее можно сравнить с составом 2010 года, который выиграл чемпионат мира. При этом мы не будем в числе главных фаворитов.

Для этого многим футболистам нужно продолжать свое развитие. Мы работаем над этим. Франция и Англия годами играют одинаковым составом. А есть еще Голландия, Испания… Бороться за титул будет невероятно сложно. Но наши ребята очень способны, у нас хороший фундамент», — цитирует Лева Goal.

Отметим, что сборная Германии еще не обеспечила себе место в финальной части турнира, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. 0