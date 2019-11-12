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    Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино, передает «Чемпионат».

    Россия не будет обновлять форму уже сейчас
    Россия не будет обновлять форму уже сейчас

    «Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — заявили в пресс-службе.

    Несколько дней назад сборная России представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы-2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания Adidas.

    Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). 0

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