Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме

Сборнаяне сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами передает «Чемпионат».

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«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — заявили в пресс-службе.

Несколько дней назад сборная России представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы-2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания Adidas.

Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). 0