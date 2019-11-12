Крал: АПЛ — моя мечта

Полузащитникрассказал, как относится к интересу со стороны английских клубов.

«АПЛ — моя мечта. Надо быть готовым к такому уровню. Я хочу быть таким футболистом, который сразу заиграет в основе клуба АПЛ, а не будет сидеть в запасе. До лета я не могу совершить трансфер, потому что в этом году уже дважды перешел в разные клубы.

И пока идет речь лишь об интересе. Не придаю значения этому всему. Сосредоточен на выступлениях за "Спартак". Не хочу отвлекаться», — цитирует Крала iSport.cz.

Крал провел шесть матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых результативными действиями не отличился. 0