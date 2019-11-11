Точилин: Провалили начало второго тайма, это все определилило

Главный тренер «Сочи»поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России против(2:3).

«Комментировать особо нечего: ЦСКА выиграл заслуженно. Поэтому соперника — с победой, нас — с очередными потерями.

Да, матч складывался достаточно удачно. Быстро открыли счет, плюс гол в раздевалку — эти бонусы должны были придать нам оптимизма.

Но провалили начало второго тайма, и именно этот отрезок определил итоговый результат. Пытались что-то исправить, но дальше было уже очень тяжело.

Заигрались. И, конечно, открылись. Многие команды, которые перед нами встречались с армейцами, показали, как можно и нужно с ними играть.

Контратака у нас более или менее получалась, забили как-никак два мяча. Но даже при массированной обороне слишком много позволяли сопернику. Мячи, которые нам забили… Конечно, это никуда не годится.

С руководством, как вы понимаете, я пока не общался. Когда поговорим — наверное, новые слухи появятся. А может, больше вообще никаких слухов не будет.

Передо мной никто условий по матчу с ЦСКА не ставил», — приводит слова тренера Sportbox.ru.

После этого поражения «Сочи» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков. В следующем туре команда Александра Точилина отправится в гости к «Уфе». Встреча между командами запланирована на 24 ноября. 0