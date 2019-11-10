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    «Сент-Этьен» победил «Нант» и поднялся на третье место в Лиге 1

    «Нант» — «Сент-Этьен»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Нант Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 13-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» одержал волевую выездную победу над «Нантом» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей Денис Буанга оформил дубль на 34-й и 67-й минутах, еще один мяч забил Мигель Трауко (22).

    За хозяев отличились Людовик Блас (14) и Имран Луза (26).

    В активе «Сент-Этьена» 21 очко. Столько же у главного преследователя «ПСЖ» — «Анже». «Нант» упустил возможность занять второе место в таблице Лиги 1, у команды осталось 19 очков на счету.

    В другом матче дня «Монпелье» разгромил «Тулузу» — 3:0. Теперь у победителей на счету 19 очков, что позволило подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. «Тулуза» осталась с 12 очками в группе аутсайдеров. 0

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