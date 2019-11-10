«Нант» — «Сент-Этьен»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Францииодержал волевую выездную победу надсо счетом 3:2.

В составе победителей Денис Буанга оформил дубль на 34-й и 67-й минутах, еще один мяч забил Мигель Трауко (22).

За хозяев отличились Людовик Блас (14) и Имран Луза (26).

В активе «Сент-Этьена» 21 очко. Столько же у главного преследователя «ПСЖ» — «Анже». «Нант» упустил возможность занять второе место в таблице Лиги 1, у команды осталось 19 очков на счету.

В другом матче дня «Монпелье» разгромил «Тулузу» — 3:0. Теперь у победителей на счету 19 очков, что позволило подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. «Тулуза» осталась с 12 очками в группе аутсайдеров. 0