«Севилья» разгромила «Дюделанж», «АПОЭЛ» победил «Карабах»

Хет-трик в составе красно-белых сделал Мунир Эль-Хаддади, еще два мяча на свой счет записал израильский полузащитник Мунас Даббур.
У люксембургской команды дублем отметился 22-летний игрок Даниель Синани.
Лига Европы. Группа A
«Дюделанж» (Люксембург) — «Севилья» (Испания) — 2:5 (0:4)
Голы: Даббур, 17 (0:1). Эль-Хаддади, 27 (0:2). Эль-Хаддади, 33 (0:3). Даббур, 36 (0:4). Эль-Хаддади, 67 (0:5). Синани, 69 (1:5). Синани, 80 (2:5)«Дюделанж»: Жубер, Кирш, Колс, Бушуари, Штольц (Лави, 85), Гарос, Моррен, Бугрин (Шнелль, 46), Синани, Бернье, Клапп (Кабрал Барбоза, 46)«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 51), Хоан Хордан (Фернанду Режес, 61), Посо, Нолито (де Йонг, 51), Даббур, Рони Лопеш, Эль-ХаддадиПредупреждения: Колс, 32. Хоан Хордан, 56
В параллельной встрече кипрский «АПОЭЛ» дома вырвал победу у азербайджанского «Карабаха» — 2:1.
За гостей гол на 10-й минуте забил Максим Медведев. В составе хозяев отличились Лукас (59-я минута) и Николас Иоанну (88).
«Севилья» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы А. , «АПОЭЛ» (4) — второй, «Карабах» (4) — третий, «Дюделанж» (3) — последний. 0