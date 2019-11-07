Флик: Рад, что «Баварии» удалось отобраться в плей-офф уже сегодня

И.о. главного тренера «Баварии»прокомментировал победу над(2:0), которая вывела мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень доволен игрой. Команда попала в непростую ситуацию, но сегодня мы смогли реализовать то, что наигрывали на тренировках.

Мы недосчитались нескольких защитников. Эрнандес и Зюле травмированы, Боатенг дисквалифицирован.

Было необходимо, чтобы сегодняшняя четверка защитников сегодня успела привыкнуть друг к другу. Думаю, это удалось.

Эта победа была важна еще и потому, что мы хотели отобраться в плей-офф уже сегодня. Нам это удалось.

Важно и то, как именно мы играли. Я сказал команде, что каждый должен показать свой максимум, выложиться на 100 процентов.

Думаю, в первом тайме мы создали недостаточно явных голевых моментов. Надо лучше стараться. Если получится, я буду счастлив», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0