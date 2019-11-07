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    Флик: Рад, что «Баварии» удалось отобраться в плей-офф уже сегодня

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    И.о. главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:0), которая вывела мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Я очень доволен игрой. Команда попала в непростую ситуацию, но сегодня мы смогли реализовать то, что наигрывали на тренировках.

    Мы недосчитались нескольких защитников. Эрнандес и Зюле травмированы, Боатенг дисквалифицирован.

    Было необходимо, чтобы сегодняшняя четверка защитников сегодня успела привыкнуть друг к другу. Думаю, это удалось.

    Эта победа была важна еще и потому, что мы хотели отобраться в плей-офф уже сегодня. Нам это удалось.

    Важно и то, как именно мы играли. Я сказал команде, что каждый должен показать свой максимум, выложиться на 100 процентов.

    Думаю, в первом тайме мы создали недостаточно явных голевых моментов. Надо лучше стараться. Если получится, я буду счастлив», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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