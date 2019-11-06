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    «Зенит» — «Лейпциг»Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе
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    Медведев: У нас всё так же стоит задача выхода из группы

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился своим мнением о результате поединка с «Лейпцигом», а также рассказал, какие задачи стоят перед командой в еврокубках.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Я бы не стал преувеличивать слова про равенство игры, но у нас были шансы, которые мы не реализовали, как минимум три. Обидно вторую игру подряд пропускать за 10 секунд до конца тайма, особенно когда удар со штрафного пришёлся в стенку, а второй заблокировать не удалось. По организации игры и мощи "Лейпциг" оказался сильнее нас. Немцы показали отличную игру в пас, статистика была в пользу них.

    Для нас ничего не потеряно. У нас ещё две игры в Лиге чемпионов, одна из них домашняя. Самая принципиальная встреча — с "Лионом". Мы можем выйти со второго места и сохраняем все шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно постараться. Все говорили о том, что группа достаточно равная и любая команда может победить. Из этого поражения сделаны выводы. "Зенит" будет играть сильнее, агрессивнее и быстрее. Никаких корректировок у нас не было и, надеюсь, не будет. У нас всё так же стоит задача выхода из группы.

    У нас впереди игра с "Арсеналом", которая очень важна в борьбе за чемпионство, и пока погода в Тульской области позволяет играть комфортно. Любая игра важна, тем более "Арсенал" идёт на шестом месте. Просто так команды высоко не забираются», — цитирует Медведева «Чемпионат». 0

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