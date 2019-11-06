«Челси» — «Аякс»: счет 4:4, обзор голов

В рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионовпринимална своем поле. В этой игре было все. Пенальти, удаления, голы, VAR.

Первый мяч был засчитан уже на 2 минуте. Автогол в исполнении Абрахама. После подачи с левого фланга футболист «Челси» хотел вынести мяч, но мяч срезался с ноги и угодил в ближний угол ворот.

Возобновил равновесие Жоржиньо ударом с пенальти, который был назначен после фола на Кристиане Пулишиче.

Спустя 15 минут Зиеш выполнил хитрую передачу в штрафную хозяев и Промес забил гол верхней частью тела. Через этот же промежуток времени Зиеш снова оказался в центре внимания. Он умудрился забить со штрафного, который был назначен практически у лицевой линии. В итоге игрок перебросил вратаря.

На 55 минуте Ван де Бек, казалось, установил разгромный счет, который принесет громкую победу «Аяксу», но не тут-то было. Аспиликуэта после серии передач замкнул пас на дальнюю штангу и подарил «синим» надежду.

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На 68 минуте случился один из главных эпизодов матча. Блинд получил красную карточку за фол против Абрахама. Буквально сразу был дан еще один «красный свет», только Велтману за игру рукой в штрафной. С пенальти Жоржиньо приблизил «Челси» к ничьей.

На 74 минуте после подачи углового в штрафной «Аякса» возникла опасная ситуация. Сначала мяч попал в перекладину, однако добиванием Джеймс отправил снаряд в дальний угол пушечным ударом.

Спустя несколько минут «аристократы» могли вырвать победу, но гол Аспиликуэты был отменен решением VAR. По мнению арбитров, испанец подыграл себе рукой.

Лига чемпионов. 4 тур «Челси» — «Аякс» Голы: 0:1 — 2, автогол Абрахам, 1:1 — 4, пенальти Жоржиньо, 1:2 — 20 Промес, 1:3 — 35, автогол Аррисабалага, 1:4 — 55 ван де Бек, 2:4 — 63 Аспиликуэта, 3:4 — 71, пенальти Жоржиньо, 4:4 — 74 Джеймс«Челси»: Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 46), Томори, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Жоржиньо, Пулишич, Ковачич (Батшуайи, 87), Виллиан, Абрахам«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), ван де Бек, Промес, Зиеш (Альварес, 72), Тадич, ВелтманПредупреждения: Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62)Удаления: Блинд (68), Велтман (69)

Обе команды имеют по 7 очков. 0