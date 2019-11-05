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    Неймар не будет наказан судом за нападение на фаната

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    Суд вынес решение по делу бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который ударил болельщика после поражения «Ренну» в финале Кубка Франции (2:2, 5:6 по пенальти), сообщает AFP.

    Неймар
    Неймар

    По данным источника, прокуратура отправила бразильскому нападающему напомнание о законе по почте. Никаких дополнительных санкций к Неймару больше не последует.

    Напомним, во время того, как игроки «ПСЖ» шли за серебряными медалями по трибуне один из болельщиков «Ренна» начал снимать Неймара на камеру, после чего бразильский форвард ударил фаната в подбородок.

    После этого болельщик подал в суд на игрока за умышленное насилие.

    За этот эпизод французская федерация футбола дисквалифицировала форварда на три матча. 0

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