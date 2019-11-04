Румменигге: Результаты «Баварии» в последние недели показали, что нужно действовать

На официальном сайтепоявилась новость, в которой приводятся словакасательно увольнения

«Результаты и выступление нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. В воскресенье мы с Уле Хёнессом и Хасаном Салихамиджичем провели открытую и серьёзную встречу с Нико Ковачем, по итогам которой пришли к решению, что наши пути с Нико должны разойтись. Мы все очень сожалеем, что нам пришлось попрощаться. От имени клуба я хотел бы поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за выигранный дубль в прошлом сезоне», — сказал Румменигге в интервью с клубной пресс-службой.

Нико Ковач пришел в «Баварию» летом 2018 года. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны, а также Суперкубок. На выходных «баварцы» проиграли «Айнтрахту» 5:1 и после этого руководство приняло решение об отставке хорвата. 0