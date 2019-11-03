Зидан: У «Реала» было много шансов, не хватало только завершения

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче 12-го тура чемпионата Испании с(0:0).

«Наш ритм, интенсивность, игра были идеальными, мы просто не забили. У нас было много шансов с первой минуты, не хватало только завершения. "Бетис — хорошая команда с индивидуально сильными игроками.

В первом тайме мы превосходили их во всех отношениях, повторяю, нам не хватило только гола. Второй тайм был более ровным. Замена Бензема? У нас все было хорошо в центре поле с тремя полузащитниками, поэтому я поменял его, чтобы добавить свежести. Хотел больше кроссов от Карвахаля и Менди, но этого не произошло", — цитирует Бензема Marca.

В турнирной таблице Примеры "Реал" сравнялся с лидирующей "Барселоной" (22 очков), "Бетис" идет 14-м (13 очков). 0