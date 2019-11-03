Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужат арбитры из Израиля

Бригада арбитров во главе с израильтяниномобслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и « РБ Лейпцигом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Встреча группы G состоится во вторник, 5 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.

Помогать Гринфельду будут его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони, четвертый рефери — Эйтан Шмулевич.

Видеопомощник судьи — Жоау Пиньейру (Португалия), ассистент видеопомощника — Рой Райншрайбер (Израиль).

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч между испанской «Валенсией» и французским «Лиллем», который пройдет 5 ноября и начнется в 23:00 мск.

Помогать Карасеву будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым рефери будет Сергей Иванов. Видеопомощником судьи назначен немец Бастиан Данкерт, его ассистентом станет россиянин Виталий Мешков. 0