Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» обслужат арбитры из Израиля

Орель Гринфельд
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Встреча группы G состоится во вторник, 5 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск.
Помогать Гринфельду будут его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони, четвертый рефери — Эйтан Шмулевич.
Видеопомощник судьи — Жоау Пиньейру (Португалия), ассистент видеопомощника — Рой Райншрайбер (Израиль).
Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч между испанской «Валенсией» и французским «Лиллем», который пройдет 5 ноября и начнется в 23:00 мск.
Помогать Карасеву будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым рефери будет Сергей Иванов. Видеопомощником судьи назначен немец Бастиан Данкерт, его ассистентом станет россиянин Виталий Мешков. 0