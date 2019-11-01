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    УЕФА не рассматривает возможность просмотра повторов по требованию тренеров

    Футбол УЕФА
    Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти рассказал об успешности внедрения системы VAR, которая, по его словам, вынуждает арбитров прогрессировать.

    Роберто Розетти
    Роберто Розетти

    «Теперь мы внедряем VAR во многих соревнованиях под эгидой УЕФА. В Европе 15 стран используют VAR в боевых условиях, все основные европейские страны участвуют. Восемь стран готовятся к внедрению в следующем сезоне, еще 15 стран присматриваются и будут готовы войти в проект. Обратного пути нет.

    Статистика по прошлому сезону: одно измененное решение судьи каждые 2,4 игры. Статистика этого сезона: одно измененное решение каждые шесть игр. Вывод: арбитры прогрессируют.

    Также у нас уровень вмешательства VAR очень высокий, система не вмешивается в пограничные моменты. Также статистика показывает, что арбитры стали тратить меньше времени на пересмотр момента и принятие решений.

    На данный момент мы не рассматриваем возможность просмотра повторов по требованию тренеров», — приводит слова Розетти «Р-Спорт». 0

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