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    «Бетис» одержал победу над «Сельтой»

    «Бетис» — «Сельта»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Бетис» в домашнем матче 11-го тура испанской Примеры одолел «Сельту» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 8-й минуте Эмерсон открыл счет, выведя хозяев поля вперед.

    Гости отыгрались на 70-й минуте, когда Яго Аспас нанес точный удар с пенальти.

    «Зеленые» сумели вырвать победу на последней минуте основного времени усилиями Набиля Фекира.

    Примера. 11-й тур
    «Бетис» — «Сельта» — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 8 Эмерсон, 1:1 — 70, пенальти Аспас, 2:1 — 90 Фекир«Бетис»: Роблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Морено, Хоакин (Гуардадо, 62), Гутьеррес (Морон, 71), Фекир, Каналес, Бартра (Лайнес, 79), Иглесиас«Сельта»: Рубен Бланко, Араухо, Жунка, Айду, Мальо, Бельтран, Рафинья (Фернандес, 87), Лоботка, Денис Суарес (Бермехо, 86), Санти Мина (Мендес, 46), АспасПредупреждения: Феддаль (50), Гуардадо (64), Гутьеррес (67), Иглесиас (69), Эмерсон (80)

    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает 15-е место (12 очков), а «Сельта» — 18-е (9 очков). 0

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